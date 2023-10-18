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Tespih böcekleri mahallelinin kabusu oldu

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Giriş: 18.10.2023 13:34
Hakkari'ninYüksekova ilçesinin Vezirli Mahallesi tespih böceği istilasına uğradı. Evlerden kürek dolusu böcek temizlemek zorunda kalan vatandaşlar, yetkilerden yardım bekliyor. Tesbih böceği istilasının iklim farklılıkları ve yanlış zirai ilaçlama nedeniyle olabileceğini dile getiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Evin Polat Akköprü, "Tespih böceklerinin orada bulunmasının en önemli nedeni bölgenin sulak alanda olması. Nemi çok sever. Borik asit, diatomlu toprak kullanılarak böceklerin ölümü sağlanabilir" dedi.
Tespih böcekleri mahallelinin kabusu oldu
Tespih böcekleri mahallelinin kabusu oldu
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