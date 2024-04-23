Terör örgütü PKK'nın sözde yayın organlarına Belçika polisinden baskın! Resmi açıklama geldi..

Terör örgütü PKK'nın sözde medya yapılmalarından olan "Sterk tv ve Medya Haber tv" tarafından kullanılan ofislere Belçika polisi tarafından baskın yapıldı. Federal Savcılık, polis operasyonu ve yapılan aramaların, terörün finansmanının önlenmesi konusunda soruşturma yürüten başka bir Avrupa ülkesinin talebi üzerine gerçekleştirildiğini bildirdi.