Termal kameralar devreye alındı! İstanbul'da 'sigara denetimi'

Son dakika haberi... Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eminönü Meydanı’nda termal kameralı drone ile sigara yasağı denetimi yaptı. Öte yandan ekipler, 65 yaş üstü vatandaşların saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceği yeni düzenlemeyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri artan korona virüs vakaları ve İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen kısıtlamalar kapsamında Eminönü'nde koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimde termal kameralı polis droneları kullanıldı.

Polis Drone Pilotu Necat Kalkan'ın kullandığı termal kameralı drone ile ateşi yüksek olan kişiler tespit edildi. Meydanda maskesiz ve sigara içen kişiler drone ile belirlenerek uyarılar yapıldı.

Ekipler, 65 yaş üstü vatandaşların saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceği yeni düzenlemeyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.