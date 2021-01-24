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Terk edilen yavru kediyi "anne köpek" sahiplendi

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Giriş: 24.01.2021 10:07
Güncelleme:24.01.2021 11:03
Son dakika haberi... Nijerya'da annesi tarafından terk edilen yavru kediye yeni doğum yapan bir köpek sahip çıktı. İşte sıra dışı ikilinin yürek ısıtan görüntüleri...

Yürekleri ısıtan bu kare Nijerya'da kayda geçti. Annesi tarafından terk edilen bir yavru kedinin imdadına anne köpek yetişti.

Yavru kediyi emziren köpeğin sakinliği görenleri şaşkına çevirdi.

Bölge halkı, sıra dışı ikiliyi görüntüleyebilmek için adeta sıraya girdi.

Tüm insanlığa örnek teşkil etmesi gereken sıcak görüntüler sosyal medyada binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

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