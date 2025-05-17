Ter kokusu olmasın diye kullanılan kozmetik ürünlerinde kanser riski

Havaların ısınmasıyla birlikte ter kokusu sorunu yaşayanlar çözümü deodorant ve farklı kozmetik ürünlerinde arıyor. Uzmanlar, bazı kozmetik ürünlerinde kullanılan belirli kimyasal maddelerin sağlık üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturabileceği, hassas cilt yapısına sahip bireylerde bu risklerin daha yüksek olduğu konusunda uyarıyor.

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