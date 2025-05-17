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Ter kokusu olmasın diye kullanılan kozmetik ürünlerinde kanser riski

Ter kokusu olmasın diye kullanılan kozmetik ürünlerinde kanser riski

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 17.05.2025 12:34
Havaların ısınmasıyla birlikte ter kokusu sorunu yaşayanlar çözümü deodorant ve farklı kozmetik ürünlerinde arıyor. Uzmanlar, bazı kozmetik ürünlerinde kullanılan belirli kimyasal maddelerin sağlık üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturabileceği, hassas cilt yapısına sahip bireylerde bu risklerin daha yüksek olduğu konusunda uyarıyor.
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Ter kokusu olmasın diye kullanılan kozmetik ürünlerinde kanser riski
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