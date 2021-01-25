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TEM Otoyolu'nda TIR önce midibüse sonra gişelere çarptı! Sürücü sıkıştı trafik kilitlendi
Son dakika haberine göre... TEM otoyolu Avcılar Gişeleri Haramidere istikametinde bir TIR ile midibüsün karıştığı kaza meydana geldi. Önce midibüse ardından gişelere çarpan TIR'ın sürücüsü sürücü koltuğunda sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürerken bölgede yoğun trafik oluştu.