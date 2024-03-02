02 Mart 2024, Cumartesi
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Telefonda başlayan tartışma hastanede bitti
Olay, saat 12.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi 835 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitede görevli olarak çalışan S.A. ile A.Ş. arasında henüz nedeni bilinmeyen nedenle telefonda tartışma yaşandı. Bunun üzerine A.Ş. arkadaşı ile S.A'nın çalıştığı siteye geldi. İkilinin devam eden sözlü tartışması sonucu S.A. belinden çıkardığı tabanca ile A.Ş'ye rastgele ateş açtı. A.Ş. de belinden çıkardığı tabanca ile karşılık verdi. Olayda S.A. sol bacağından yaralanırken, A.Ş. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan S.A. tedavi altına alınırken, meydana gelen olay güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerince yakalanan A.Ş. gözaltına alındı.