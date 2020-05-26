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Tel Abyad’a iki Türk bayrağı asıldı

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Giriş: 26.05.2020 16:13
Güncelleme:26.05.2020 16:18
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenmesinin ardından barış ve huzurun tesis edildiği Suriye'nin sınır ilçesi Tel Abyad'a, iki Türk bayrağı asıldı. Dalgalanan 2 Türk bayrağı, Akçakale ilçesinden de görülüyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin Tel Abyad'ın, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından bölgede barış ve huzur tesis edildi.

AKÇAKALE'DEN DE GÖRÜLÜYOR

Hayatın normale döndüğü ilçe merkezinde kurulan askeri karargah ve yerel polis karakolu olan emniyet müdürlüğüne iki adet Türk bayrağı asıldı. Dalgalanan 2 Türk bayrağı, Akçakale ilçesinden de görülüyor.

Tel Abyad’a iki Türk bayrağı asıldı
Tel Abyad’a iki Türk bayrağı asıldı
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