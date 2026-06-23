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Tekirdağ'da ot yangını paniğe neden oldu

Hayrabolu ilçesinde şehir merkezine yakın bir alanda çıkan ot ve buğday yangını, kısa süreli paniğe neden olurken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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