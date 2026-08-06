TOGG'da ağustos kampanyası başladı: 12 ay faizsiz kredi imkanı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da ağustos kampanyası başladı. TOGG, iki modeli için sıfır faizli ve 3 ay ödemesiz dev kampanyasını duyurdu. İşte detaylar.