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Ahbap soruşturmasında şok rapor: Ünlülerin deprem bağışları nereye gitti?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar" suç örgütü soruşturmasında, 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneğine yapılan bağışlar MASAK raporuyla incelemeye alındı. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı bilgilere göre savcılık, 36 ismin yaklaşık 14 milyon liralık bağışının hangi amaçlarla kullanıldığını araştırırken, bağışçıların iyi niyetli olmaları halinde mağdur veya suçtan zarar gören sıfatıyla değerlendirilebilecekleri belirtildi.

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