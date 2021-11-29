- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
Tekirdağ’da bir garip olay! Yardım ederken soyuldular
Garip olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Karlı Mahallesi'nden geçen ticari bir araç, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol dışına çıktı.
AKÜSÜNÜ ÇALDIĞI KÖYLÜLER YARDIMINA KOŞTU
Araç sürücüsü, son anda fren yaparak bir bahçenin istinat duvarına çarpmaktan kurtuldu. Kuma saplanmış aracını kurtaramayan sürücü, geceyi aracının içerisinde uyuyarak geçirdi. Sabah köylülerin de yardımı ile kuma saplanan aracını kurtaran sürücü, yoluna devam etti.
GERÇEKLER KAMERA KAYITLARIYLA ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan mahallede aynı gece bir otomobilin aküsü çalındı. Mahalledeki güvenlik kameralarını izleyen muhtar ve vatandaşlar şaşkına döndü. Aküyü, sabah yardım ettikleri araç şoförünün çaldığı tespit edildi. Mağdur köylü henüz kimliği bilinmeyen şahıstan şikayetçi oldu.
ZOROLUKLA YÜRÜYORDU
Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatırken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre sürücünün gece alkollü olduğu ve yürümekte zorluk çektiği görüldü.