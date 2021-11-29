29 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tekirdağ’da bir garip olay! Yardım ederken soyuldular

Tekirdağ’da bir garip olay! Yardım ederken soyuldular

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2021 14:07
Tekirdağ’da sarhoş olduğu iddia edilen bir şoför, aracıyla yol dışındaki kuma saplandı. Ticari aracını terk eden şahıs, yakınlardaki bir arabanın aküsünü çaldı. Sonrasında geceyi aracının içerisinde geçiren hırsıza, yine köylüler yardım etti.

Garip olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Karlı Mahallesi'nden geçen ticari bir araç, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol dışına çıktı.

AKÜSÜNÜ ÇALDIĞI KÖYLÜLER YARDIMINA KOŞTU

Araç sürücüsü, son anda fren yaparak bir bahçenin istinat duvarına çarpmaktan kurtuldu. Kuma saplanmış aracını kurtaramayan sürücü, geceyi aracının içerisinde uyuyarak geçirdi. Sabah köylülerin de yardımı ile kuma saplanan aracını kurtaran sürücü, yoluna devam etti.

GERÇEKLER KAMERA KAYITLARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan mahallede aynı gece bir otomobilin aküsü çalındı. Mahalledeki güvenlik kameralarını izleyen muhtar ve vatandaşlar şaşkına döndü. Aküyü, sabah yardım ettikleri araç şoförünün çaldığı tespit edildi. Mağdur köylü henüz kimliği bilinmeyen şahıstan şikayetçi oldu.

ZOROLUKLA YÜRÜYORDU

Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatırken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre sürücünün gece alkollü olduğu ve yürümekte zorluk çektiği görüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yardım ederken soyuldular
Yardım ederken soyuldular
Tekneler alabora oldu!
Tekneler alabora oldu!
Fırtına kabusu! Çatılar uçtu, tuğlalar düştü
Fırtına kabusu! Çatılar uçtu, tuğlalar düştü
İzleyince şoke oldu! Dadandılar
İzleyince şoke oldu! Dadandılar
İstanbul’a çamur yağdı
İstanbul’a çamur yağdı
Sular çekildi kafesler ortaya çıktı!
Sular çekildi kafesler ortaya çıktı!
Komşu terörü mahalleliyi canından bezdirdi
Komşu terörü mahalleliyi canından bezdirdi
Annesinin bebek arabasının içinde yalnız bıraktığı çocuk yola düştü
Annesinin bebek arabasının içinde yalnız bıraktığı çocuk yola düştü
Ölüm teğet geçti
Ölüm teğet geçti
O Ses’e damga vurdu!
O Ses'e damga vurdu!
Altunizade metrobüs durağı yine kilit
Altunizade metrobüs durağı yine kilit
Ulaşıma fırtına engeli!
Ulaşıma fırtına engeli!
Daha Fazla Video Göster