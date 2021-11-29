Tekirdağ’da bir garip olay! Yardım ederken soyuldular

Tekirdağ’da sarhoş olduğu iddia edilen bir şoför, aracıyla yol dışındaki kuma saplandı. Ticari aracını terk eden şahıs, yakınlardaki bir arabanın aküsünü çaldı. Sonrasında geceyi aracının içerisinde geçiren hırsıza, yine köylüler yardım etti.

Garip olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Karlı Mahallesi'nden geçen ticari bir araç, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol dışına çıktı.

AKÜSÜNÜ ÇALDIĞI KÖYLÜLER YARDIMINA KOŞTU

Araç sürücüsü, son anda fren yaparak bir bahçenin istinat duvarına çarpmaktan kurtuldu. Kuma saplanmış aracını kurtaramayan sürücü, geceyi aracının içerisinde uyuyarak geçirdi. Sabah köylülerin de yardımı ile kuma saplanan aracını kurtaran sürücü, yoluna devam etti.



GERÇEKLER KAMERA KAYITLARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan mahallede aynı gece bir otomobilin aküsü çalındı. Mahalledeki güvenlik kameralarını izleyen muhtar ve vatandaşlar şaşkına döndü. Aküyü, sabah yardım ettikleri araç şoförünün çaldığı tespit edildi. Mağdur köylü henüz kimliği bilinmeyen şahıstan şikayetçi oldu.



ZOROLUKLA YÜRÜYORDU

Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatırken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre sürücünün gece alkollü olduğu ve yürümekte zorluk çektiği görüldü.