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Tekirdağ'da ahırına girip birçok hayvanını telef eden kurtları av tüfeğiyle kovaladı

İHA
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Giriş: 11.12.2021 18:35
Güncelleme:11.12.2021 18:36
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde ahıra saldıran kurtlar, çok sayıda hayvanı telef etti. Aç kalan kurtlar, girdikleri ahırda 1 buzağı ve 1 koyunu telef ederken, 2 koyun ve 1 buzağı da yaralandı. Olayı fark eden Ümit Yıldırım, eline aldığı av tüfeğiyle ahırına saldıran 4 kurdu ateş açarak uzlaştırdı.

Olay, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Övenler Mahallesi'nde bir ahırda meydana geldi.

İddiaya göre, aç kaldığı düşünülen 4 kurt, bir üreticiye ait ahıra girdi. Aç kalan kurtlar, girdikleri ahırda 1 buzağı ve 1 koyunu telef ederken, 2 koyun ve 1 buzağı da yaralandı. Ahırdan çıkan hayvanların mera bölgesine doğru kovalandığını fark eden besici Ümit Yıldırım, yanına aldığı av tüfeğiyle ateş açarak kurtları uzaklaştırdığı öğrenildi.

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Av tüfeğiyle ahırına giren kurtları kovaladı!
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