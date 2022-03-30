30 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tekirdağ’da 13 yaşındaki kız öğrenci yaşıtları tarafından dövüldü! O anlar kamerada

Tekirdağ’da 13 yaşındaki kız öğrenci yaşıtları tarafından dövüldü! O anlar kamerada

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.03.2022 16:28
Güncelleme:30.03.2022 16:28
Tekirdağ Çorlu’da okuldan çıkan 13 yaşındaki kız öğrenci, yaşıtları olan hemcinsleri tarafından dövüldü. 13 yaşındaki çocuğun 4 kız tarafından dövüldüğü anlar kameraya yansıdı.

Olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Perşembe pazarı mevkiinde yaşandı.

4 KIZ 1 KIZA SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre, öğrenciler arasında okulda başlayan tartışma sonrası 13 yaşındaki D.K., aynı yaşta olduğu 4 hemcinsinin saldırısına uğradı.

TALİHSİZ ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Darp sonucu yaralanan D.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şeker balın kalitesini düşürür mü?
Şeker balın kalitesini düşürür mü?
İmsakiye bilgileri...
İmsakiye bilgileri...
Ortaokullu kızların kavgası kamerada
Ortaokullu kızların kavgası kamerada
100 kiloluk balık şaşkına çevirdi!
100 kiloluk balık şaşkına çevirdi!
İstanbul’da koca dehşeti!
İstanbul’da koca dehşeti!
O ilin 256 noktasında heyelan
O ilin 256 noktasında heyelan
Belediyelere sokak köpeği uyarısı
Belediyelere sokak köpeği uyarısı
Rize’de heyelan yol kapattı
Rize'de heyelan yol kapattı
Bebeğini çöpe atan anneden skandal sözler
Bebeğini çöpe atan anneden skandal sözler
Minibüs şoförüne Will Smith tokadı kamerada!
Minibüs şoförüne Will Smith tokadı kamerada!
Eriyen kar tehlikesi! Asfalt yol çöktü
Eriyen kar tehlikesi! Asfalt yol çöktü
Yarın sona eriyor! Nasıl alınır?
Yarın sona eriyor! Nasıl alınır?
Daha Fazla Video Göster