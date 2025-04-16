16 Nisan 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Tek yumrukla çiçekçiyi öldürmüştü! Sanığa müebbet hapis cezası verildi
Tek yumrukla çiçekçiyi öldürmüştü! Sanığa müebbet hapis cezası verildi

Tek yumrukla çiçekçiyi öldürmüştü! Sanığa müebbet hapis cezası verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2025 19:59
Antalya'da eşinin fotoğrafını sosyal medyada gördüğü gerekçesiyle çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı yumruklayarak öldüren Kıvanç Şenöz, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa, maktulün ailesine hakaret ettiği gerekçesiyle ayrıca 36 bin TL adli para cezası verildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tek yumrukla çiçekçiyi öldürmüştü! Sanığa müebbet hapis cezası verildi
Tek yumrukla çiçekçiyi öldürmüştü!
Tek yumrukla çiçekçiyi öldürmüştü!
Damat ve kayınvalide tutuklandı
Damat ve kayınvalide tutuklandı
İstanbul’da yunusların büyüleyen gösterisi
İstanbul'da yunusların büyüleyen gösterisi
Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı
Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı
Bahar gribi geldi!
Bahar gribi geldi!
Esra Erol’da haftalarca aranmıştı! Çürümüş ceset ona ait çıktı
Esra Erol'da haftalarca aranmıştı! Çürümüş ceset ona ait çıktı
Zincirleme kazada anne ve 3 çocuğu yaralandı
Zincirleme kazada anne ve 3 çocuğu yaralandı
Denizlerde av sezonu sona erdi!
Denizlerde av sezonu sona erdi!
Ortak konut kredi dönemi!
Ortak konut kredi dönemi!
Asılsız ihbara 15 bin TL ceza!
Asılsız ihbara 15 bin TL ceza!
Haraç kurşunu müşteriyi vurdu!
Haraç kurşunu müşteriyi vurdu!
Sultangazi’de marketten 600 TL değerinde çikolata çaldı
Sultangazi'de marketten 600 TL değerinde çikolata çaldı
Daha Fazla Video Göster