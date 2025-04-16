16 Nisan 2025, Çarşamba
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Tek yumrukla çiçekçiyi öldürmüştü! Sanığa müebbet hapis cezası verildi
Antalya'da eşinin fotoğrafını sosyal medyada gördüğü gerekçesiyle çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı yumruklayarak öldüren Kıvanç Şenöz, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa, maktulün ailesine hakaret ettiği gerekçesiyle ayrıca 36 bin TL adli para cezası verildi.