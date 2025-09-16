16 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Tehlike saçıyorlar! Jandarmadan SMS ve anonslu uyarı
Tehlike saçıyorlar! Jandarmadan SMS ve anonslu uyarı

Tehlike saçıyorlar! Jandarmadan SMS ve anonslu uyarı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2025 11:21
Ardahan'da karayollarında başıboş dolaşan büyükbaş hayvanlar, sürücülerin korkulu rüyası haline geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte hayvan kaynaklı kazalara karşı SMS ve anonslarla köylerde yaşayan çiftçiler ile besicileri uyardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tehlike saçıyorlar! Jandarmadan SMS ve anonslu uyarı
Kaynak yaptılar! Tepki gösteren sürücüye saldırdılar
Kaynak yaptılar! Tepki gösteren sürücüye saldırdılar
Aynı kavşakta 5 dakika arayla kaza kamerada
Aynı kavşakta 5 dakika arayla kaza kamerada
Tehlike saçıyorlar! Jandarmadan SMS ve anonslu uyarı
Tehlike saçıyorlar! Jandarmadan SMS ve anonslu uyarı
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
50 yaşındaydı! Ortadan ikiye bölündü
50 yaşındaydı! Ortadan ikiye bölündü
’Güvenlik’ yazılı kıyafetle tavuk çiftliğinde yakalandı
'Güvenlik' yazılı kıyafetle tavuk çiftliğinde yakalandı
Motosiklet kasasıyla birlikte otomobilin üzerinden uçtu
Motosiklet kasasıyla birlikte otomobilin üzerinden uçtu
Pişkin hırsız türk polisinden kaçamadı
Pişkin hırsız türk polisinden kaçamadı
10 yaşındaki çocuğu bisikletini vermek istememesi üzerine döven 16 ve 13 yaşındaki 2 şahıs tutuklandı
10 yaşındaki çocuğu bisikletini vermek istememesi üzerine döven 16 ve 13 yaşındaki 2 şahıs tutuklandı
Metrobüs durağında korkutan yangın
Metrobüs durağında korkutan yangın
Başakşehir’de silahlı kavga vatandaş kamerasında
Başakşehir’de silahlı kavga vatandaş kamerasında
Hatay’da vira bismillah denilerek yeni av sezonu başladı
Hatay’da "vira bismillah" denilerek yeni av sezonu başladı
Daha Fazla Video Göster