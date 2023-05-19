19 Mayıs 2023, Cuma
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Tavan betonu döküldü; midye kabukları ortaya çıktı! İstanbul'da korkutan görüntü
Balat'ta oturan 51 yaşındaki Kudret Kara, mutfak tavanının çökmesiyle korku dolu anlar yaşadı. Tavan betonunun dökülmesiyle deniz kabukları ve çürüyen demirler ortaya çıktı. Yetkililerden yardım isteyen Kara, "Her an yıkılacak korkusuyla yaşıyoruz." diye konuştu.