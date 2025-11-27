27 Kasım 2025, Perşembe

Komşu "delil karartma suçundan" tutuklandı

Giriş: 27.11.2025 08:54
İstanbul’daki üçlü cinayetin faili 15 gün sonra kıskıvrak yakalandı. Otelde sevgilisi Melisa Kölekçi’yi, ardından araç içinde Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz’ı öldüren zanlı, 432 noktadan toplanan 1.240 saatlik güvenlik kamerası görüntüsüyle tespit edildi. Avcılar’da yakalanan katil zanlısının, taksici ve market çalışanına “Yakında beni televizyonlarda görürsünüz” dediği ortaya çıktı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, sıcak gelişmenin tüm detaylarını canlı yayında anlattı.
