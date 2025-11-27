TDK 2025’in kelimesini seçiyor! Yılın kelimesi için TDK öneri ekranı açıldı

Türk Dil Kurumu (TDK) ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde yürütülen "yılın kelimesi/kavramı" çalışması kapsamında öneri süreci başladı. 2024 yılında ilki gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilmesi hedeflenen uygulama için vatandaşlar, 14 Aralık tarihine kadar kurumun internet sitesi üzerinden görüş bildirebilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN