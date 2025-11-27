Alışveriş yaparken görüntüleri ortaya çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eşi Berna Kaya (33) ve kızı Samyeli Kaya (5) ile başlarından vurulmuş halde ölü bulunan Mehmet Kaya'nın (37), 23 Kasım Pazar günü evlerinin altında bulunan marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Mehmet Kaya'nın alışverişin ardından market sahibiyle bir süre sohbet ettiği, ardından dışarı çıktığı görüldü.

