Tatilciler rotayı Kuşadası'na çevirdi

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin rotası Ege kıyıları oldu. Aydın’ın turizm cenneti Kuşadası’nda otellerdeki doluluk oranları tam kapasiteye ulaşırken, bayram bereketi bölge esnafının yüzünü güldürdü. A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin bölgeden aktardığı bilgilere göre, Kuşadası ve Didim sokakları tatilcilerle dolup taştı. Kuşadası Otelciler Birliği Başkanı Tacettin Özden, turizmdeki son gelişmeleri ve sezon hedeflerini A Haber ekranlarında değerlendirdi.