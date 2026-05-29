Kılıçdaroğlu'ndan bayramlaşma töreni öncesi afiş hazırlığı
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gözler hafta sonu gerçekleştirilecek bayramlaşma programına çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun, mutlak butlan kararından sonraki ilk buluşmada parti tabanına mesaj vermesi beklenirken, program için afiş çalışmaları da başladı. Kılıçdaroğlu'nun görsellerinin yer aldığı afişlerde öne çıkan "temiz siyaset" ibaresi dikkat çekti. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP Genel Merkezi önünden hazırlıklara ilişkin son kulis bilgilerini aktardı.