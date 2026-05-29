ABD ve İran arasında savaş çanları çalıyor: Körfez’de karşılıklı saldırılar ve diplomasi trafiği!

Ortadoğu’da sular durulmuyor. ABD ve İran arasındaki gerilim son bir haftada zirveye ulaşırken, diplomatik kanallar ile askeri misillemeler eş zamanlı olarak devreye girdi. ABD’nin İran hedeflerine yönelik saldırılarına Tahran’dan Kuveyt’teki ABD üssü üzerinden yanıt geldiği iddia ediliyor. A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, bölgedeki kritik gelişmeleri ve tarafların attığı son adımları detaylarıyla aktardı.