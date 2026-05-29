İstanbul'un fethinin 573. yılında büyük coşku: Beyazıt'tan Ayasofya'ya muhteşem yürüyüş

İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü tüm yurtta ve özellikle fethin kalbi İstanbul’da büyük bir heyecanla kutlanıyor. Fatih Sultan Mehmet Han’ın kabri başında dualar edilirken, binlerce vatandaş Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne kadar süren geleneksel ‘Fetih Yürüyüşü’nde bir araya geldi. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği bu tarihi anları ve sahadaki gurur dolu atmosferi yerinden aktardı.