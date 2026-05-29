İstanbul Boğazı'nda muhteşem fetih korteji: 120 gemiyle ecdadın izinde

İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü coşkusu karada olduğu kadar denizde de tüm hızıyla sürüyor. Sarayburnu’ndan demir alan yaklaşık 120 gemilik dev "Fetih Korteji", İstanbul Boğazı’nın mavi sularında gövde gösterisi yapıyor. Sahil Güvenlik, Emniyet ve sivil gemilerin katılımıyla gerçekleşen bu tarihi geçiş, 573 yıl önce gemileri karadan yürüten Fatih Sultan Mehmet Han’ın dehasını ve fetih ruhunu bir kez daha hafızalara kazıyor. Boğaz’daki bu muazzam tören, Galata Köprüsü’nün altından geçerek Haliç’e ulaşacak ve burada Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından selamlanacak.