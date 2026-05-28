Küçük kızı ölümden kurtardı! Londra "Kahraman Türk'ü" konuşuyor

Londra’da yaşayan gurbetçi Türk Onur İnci, saniyeler içinde verdiği refleksle faciayı önledi. Yola aniden çıkan 6 yaşındaki kız çocuğunun motosikletin altında kalacağını fark eden Onur İnci, hiç düşünmeden kendisini motosikletin önüne attı. Çocuğu ölümden kurtaran kahraman Türk yaralanırken, o anlar İngiltere’de ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. A Haber Muhabiri Alpaslan Düven, tüm dünyanın konuştuğu o fedakârlığın kahramanıyla Londra’da bir araya geldi.