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Tartıştığı şahsın iş yerini kurşunlayıp kayıplara karıştı

Tartıştığı şahsın iş yerini kurşunlayıp kayıplara karıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.05.2025 02:47
Olay, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen Y.K. ile U.Ç. arasında tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşlar, araya girerek kavgayı ayırdı. Evine giden Y.K., bir süre sonra pompalı tüfeğini alarak U.Ç.'nin kıraathanesine gelerek ateş açtı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, kıraathanedekiler büyük panik yaşadı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçarak kayıplara karışan Y.K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.
Tartıştığı şahsın iş yerini kurşunlayıp kayıplara karıştı
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