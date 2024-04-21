21 Nisan 2024, Pazar
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Tarlasında altın dolu küp buldu! 22 altın sikkeyi devlete verdi | Yaşadıklarını A Haber'e anlattı: Etrafa altınlar saçıldı
Hatay'da zeytin bahçesini çapalayan çiftçinin pulluğuna küp takıldı. Çiftçi İsmet Kaya, 22 altın sikkeyi devlete teslim etti. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, olayın detaylarını Kaya'ya sordu. Kaya, “Bulunan tarihi eserlerin yüzde 40’ını nakdi olarak sana geri vereceğiz dediler. Çalışma yapacağız yine bulursak yine yüzde 40’ını sen hak ediyorsun sana vereceğiz dediler bana” ifadelerini kullandı.