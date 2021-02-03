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Tarlalarını sürerken buldular! Roma dönemine ait mezar taşlarını satarken...
Son dakika haberi... Eskişehir’de tarlalarını sürerken buldukları Roma dönemine ait 2 adet mezar taşını satmak isterken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Son dakika haberi... Eskişehir'de tarlalarını sürerken buldukları Roma dönemine ait 2 adet mezar taşını satmak isterken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.