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Tarlalarını sürerken buldular! Roma dönemine ait mezar taşlarını satarken...

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Giriş: 03.02.2021 08:55
Güncelleme:03.02.2021 09:05
Son dakika haberi... Eskişehir’de tarlalarını sürerken buldukları Roma dönemine ait 2 adet mezar taşını satmak isterken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Eskişehir'de tarlalarını sürerken buldukları Roma dönemine ait 2 adet mezar taşını satmak isterken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Tarla sürerken buldular... Satarken yakalandılar! Roma dönemine ait... TARLA SÜRERKEN BULDULAR... SATARKEN YAKALANDILAR! ROMA DÖNEMİNE AİT...
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