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03 Şubat 2021, Çarşamba
Haberler Galeri Tarla sürerken buldular... Satarken yakalandılar! Roma dönemine ait...
Tarla sürerken buldular... Satarken yakalandılar! Roma dönemine ait...
Son dakika haberi... Eskişehir'de tarla sürerken buldukları, Roma dönemine ait tarihi mezar taşlarını satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 03.02.2021 09:02 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 09:05