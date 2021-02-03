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Tarla sürerken buldular... Satarken yakalandılar! Roma dönemine ait...

Son dakika haberi... Eskişehir'de tarla sürerken buldukları, Roma dönemine ait tarihi mezar taşlarını satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 03.02.2021 09:02 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 09:05
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Tarla sürerken buldular... Satarken yakalandılar! Roma dönemine ait...

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mihalıççık ilçesine bağlı Otluk Mahallesi'nde, Ş.E. ve S.E.'nin tarla sürdükleri sırada, mezar taşı buldukları ve satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

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Tarla sürerken buldular... Satarken yakalandılar! Roma dönemine ait...

Takibe alınan 2 şüpheli, mezar taşını satmaya çalıştıkları sırada, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 2 adet mezar taşı ele geçirildi.

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Tarla sürerken buldular... Satarken yakalandılar! Roma dönemine ait...

Yapılan incelemede mezar taşlarının Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. Mezar taşları ise Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

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Tarla sürerken buldular... Satarken yakalandılar! Roma dönemine ait...

Çiftçi soya fasulyesi tarlasını sürerken prehistorik döneme ait bir yünlü mamut kalıntısı buldu.

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Tarla sürerken buldular... Satarken yakalandılar! Roma dönemine ait...

Mamutun kafa tası ve dişlerini bulan çitçinin çağrısı üzerine iskeleti, Michigan Üniversitesi'nden paleontologlar incelemeler yapmak için teslim aldı.