Tarla sürerken buldular... Satarken yakalandılar! Roma dönemine ait...

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mihalıççık ilçesine bağlı Otluk Mahallesi'nde, Ş.E. ve S.E.'nin tarla sürdükleri sırada, mezar taşı buldukları ve satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine harekete geçti.