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Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Gıda enflasyonuna karşı yeni adım: Yüzde 75'ini devlet karşılayacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.08.2022 10:03
Tarım ve Orman Bakanlığı, kent tarımını yaygın hale getirmek için harekete geçti. Lojistik maliyeti ile israfı da azaltacak projede belirlenen sebze türleri için yüzde 75 hibe verilecek. İşte adım adım sebze üretimini artırarak ihtiyacın karşılanması ile fiyatları da düşürecek yeni uygulamanın ayrıntıları.
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