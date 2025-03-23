Tarihi çarşının 54 yıllık iplikçisi

Bolu'da tarihi Yukarı Çarşı'da 54 yıldır yün ve tuhafiye satışı yapan dükkan, dünya pazarına açıldı. 8 yaşında çırak olarak başladığı işleri yürüten Murat Gürol, "Kız kardeşimin eşi de bankacılıkta müdürlükten ayrılıp geldi ve bu işi daha da büyütmek için beraber çalışıyoruz. Amerika'nın içinde bile ürün satıyoruz. Uluslararası şirketler üzerinden mağazalar açarak bir yer edindik" dedi.