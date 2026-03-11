Öldürülen generaller için tören yapıldı

ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen yoğun bombardımanın ardından, İran’ın başkenti Tahran’da kritik gelişmeler peş peşe yaşandı. Saldırılarda hayatını kaybeden onlarca İranlı general için geniş çaplı bir cenaze töreni düzenlenirken, İran cephesinden ABD üssüne saldırı ve Hürmüz Boğazı’nda önemli adımlar gibi küresel yankı uyandıracak misillemeler geldi. Başkentteki liderlik değişimi olasılığı ve sokakların nabzı, A Haber Muhabiri Ekber Karabağ tarafından Tahran’dan aktarıldı.