CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
Hem katil hem hırsız: Önce kadını öldürdü sonra bileziklerini sattı
YaşamHem katil hem hırsız: Önce kadını öldürdü sonra bileziklerini sattı
TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek?
GündemTOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek?
İran'ın yeni hedefi ABD/İsrail bağlantılı bankalar
Dünyaİran'ın yeni hedefi ABD/İsrail bağlantılı bankalar
Malatya’ya patriot kalkanı: NATO sevkiyatı başladı
GündemMalatya’ya patriot kalkanı: NATO sevkiyatı başladı
Türkyie'den Mavi Vatan'da kritik hamle
Özel HaberTürkyie'den Mavi Vatan'da kritik hamle
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Öldürülen generaller için tören yapıldı

ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen yoğun bombardımanın ardından, İran’ın başkenti Tahran’da kritik gelişmeler peş peşe yaşandı. Saldırılarda hayatını kaybeden onlarca İranlı general için geniş çaplı bir cenaze töreni düzenlenirken, İran cephesinden ABD üssüne saldırı ve Hürmüz Boğazı’nda önemli adımlar gibi küresel yankı uyandıracak misillemeler geldi. Başkentteki liderlik değişimi olasılığı ve sokakların nabzı, A Haber Muhabiri Ekber Karabağ tarafından Tahran’dan aktarıldı.

Gündemden Videolar

İran'dan İsrail'e en şiddetli saldırı
İran'dan İsrail'e en şiddetli saldırı
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
ABD İran Donanması'na böyle saldırdı!
ABD İran Donanması'na böyle saldırdı!
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
KUYUMCUKENT'TE 20 MİLYONLUK SOYGUN
KUYUMCUKENT'TE 20 MİLYONLUK SOYGUN