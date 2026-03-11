Mavi Vatan'da kritik hamle: Türkiye'den üç istasyonla sıkı takip

Doğu Akdeniz’de stratejik hakimiyeti güçlendirecek önemli bir adım atılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa bölgesinde kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi’nde sona gelindi. Türkiye ile KKTC iş birliğiyle hayata geçirilen proje sayesinde Mavi Vatan’daki deniz faaliyetleri anbean izlenecek ve güvenlik artırılacak. KKTC Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Murat Salel yapılan çalışmaları A Haber ekranlarında değerlendirdi. İşte detaylar...