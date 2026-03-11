Malatya’ya patriot kalkanı: NATO sevkiyatı başladı

İran-ABD-İsrail geriliminin tırmandığı dönemde Türkiye hava savunmasını güçlendiriyor. NATO koordinasyonunda Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nden Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi sevkiyatı başladı; konuşlandırma çalışmaları sürerken bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Barış Türel, “Bugün Erhaç Havalimanı’na sabah saatleri itibarıyla bir sevkiyat gerçekleşti. Bir sevkiyatın daha olacağını söylediler” diyerek önemli açıklamalarda bulundu.