Dünyaİran'ın yeni hedefi ABD/İsrail bağlantılı bankalar
Özel HaberTürkyie'den Mavi Vatan'da kritik hamle
GündemTOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek?
DünyaÇin Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele mi alıyor?
YaşamHem katil hem hırsız: Önce kadını öldürdü sonra bileziklerini sattı
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Malatya’ya patriot kalkanı: NATO sevkiyatı başladı

İran-ABD-İsrail geriliminin tırmandığı dönemde Türkiye hava savunmasını güçlendiriyor. NATO koordinasyonunda Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nden Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi sevkiyatı başladı; konuşlandırma çalışmaları sürerken bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Barış Türel, “Bugün Erhaç Havalimanı’na sabah saatleri itibarıyla bir sevkiyat gerçekleşti. Bir sevkiyatın daha olacağını söylediler” diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

İran'dan İsrail'e en şiddetli saldırı
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
ABD İran Donanması'na böyle saldırdı!
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
KUYUMCUKENT'TE 20 MİLYONLUK SOYGUN
