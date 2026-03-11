Başkan Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile iftar programı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. "Sorunların masada çözülme imkan ve ihtimali varken yanlış hesaplar, yanlış değerlendirmeler ve elbette gözünü kan bürümüş bir şebekenin kışkırtmaları neticesinde bölgemiz yeniden kan ve barut kokusuyla kaplandı" diye Erdoğan bölgede artık silahların susması ve savaşın durması gerektiğinü söyledi. Erdoğan İran için barış tarafında olduklarını belirterek "Alev daha fazla büyümeden daha fazla can yanmadan yangını söndürmenin derdindeyiz." mesajını verdi.