Lübnan'da İsrail terörü! 5 mahalle için "terk edin" uyarısı

İsrail ordusunun Lübnan’daki stratejik noktalara yönelik yayınladığı yeni tahliye uyarısının ardından bölgede tansiyon zirveye çıktı. Aralarında Hadat ve Chiah gibi kritik mahallelerin de bulunduğu 5 bölge için yapılan "terk edin" çağrısı sonrası bölgeden dumanlar yükselirken, Hizbullah üyelerinin sivilleri uyarmak için havaya ateş açtığı ve halkın panik içinde güvenli bölgelere kaçmaya çalıştığı bildirildi. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun Beyrut'tan detayları aktardı.