Özel HaberTürkyie'den Mavi Vatan'da kritik hamle
GündemMalatya’ya patriot kalkanı: NATO sevkiyatı başladı
DünyaÖldürülen generaller için tören yapıldı
GündemTOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek?
Dünyaİran'ın yeni hedefi ABD/İsrail bağlantılı bankalar
ahaber.com.tr - Özel Haber

Lübnan'da İsrail terörü! 5 mahalle için "terk edin" uyarısı

İsrail ordusunun Lübnan’daki stratejik noktalara yönelik yayınladığı yeni tahliye uyarısının ardından bölgede tansiyon zirveye çıktı. Aralarında Hadat ve Chiah gibi kritik mahallelerin de bulunduğu 5 bölge için yapılan "terk edin" çağrısı sonrası bölgeden dumanlar yükselirken, Hizbullah üyelerinin sivilleri uyarmak için havaya ateş açtığı ve halkın panik içinde güvenli bölgelere kaçmaya çalıştığı bildirildi. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun Beyrut'tan detayları aktardı.

İran'dan İsrail'e en şiddetli saldırı
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
ABD İran Donanması'na böyle saldırdı!
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
KUYUMCUKENT'TE 20 MİLYONLUK SOYGUN
