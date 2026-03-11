Orta Doğu'da sıcak gece: İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu

ABD ve İsrail'in başlattığı savaşta 12. güne girilirken İran'dan Tel Aviv'e misilleme saldırıları sürüyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu sıcak bölgeden son gelişmeleri aktararak İsrail'in erken uyarı sistemlerinin bozulduğunu belirtti. Kavasoğlu "İsrail'de radar sistemlerinin etkisini yavaş yavaş yitirmeye başladığını görüyoruz. Şöyle ki, bugün iki kez yanıldı bu sistemler. Telefonlara uyarı gelmesine rağmen uyarı sistemleri çalışmadı ya da telefonlara uyarı gelmesine rağmen herhangi bir saldırı gerçekleşmedi." dedi.