Giriş Tarihi:
11 Mart 2026 07:51
Son Güncelleme:
11 Mart 2026 07:54
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İran'dan İsrail'e en şiddetli saldırı
İran'ın ordusu Devrim Muhafızları, geçtiğimiz gece İsrail'e en yoğun hava saldırısını düzenledi. Saldırıda ilk kez Hürremşehr füzeleri kullanıldı. O anlara ait görüntüler, A Haber ekranında paylaşıldı.
