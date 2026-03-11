CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
Yapay zeka ve algortima savaşı: Siber kuşatmaya karşı nasıl korunuruz?
Özel HaberYapay zeka ve algortima savaşı: Siber kuşatmaya karşı nasıl korunuruz?
Esmaü'l Hüsna kainatta nasıl tecelli eder?
YaşamEsmaü'l Hüsna kainatta nasıl tecelli eder?
Hürmüz Boğazı kapandı! Körfez su krizi ile karşı karşıya kalır mı?
Özel HaberHürmüz Boğazı kapandı! Körfez su krizi ile karşı karşıya kalır mı?
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
Dünyaİran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
Beyrut'ta şiddetli patlama
DünyaBeyrut'ta şiddetli patlama
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran'dan İsrail'e en şiddetli saldırı

İran'ın ordusu Devrim Muhafızları, geçtiğimiz gece İsrail'e en yoğun hava saldırısını düzenledi. Saldırıda ilk kez Hürremşehr füzeleri kullanıldı. O anlara ait görüntüler, A Haber ekranında paylaşıldı.

Gündemden Videolar

İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
ABD İran Donanması'na böyle saldırdı!
ABD İran Donanması'na böyle saldırdı!
Osimhen indirdi Lemina tamamladı!
Osimhen indirdi Lemina tamamladı!
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
Trump'tan Cinping görüşmesi öncesi İran'a saldırı planı
Trump'tan Cinping görüşmesi öncesi İran'a saldırı planı