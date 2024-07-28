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Tarihçe, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te

Tarihçe, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 11:15
Tarihçe programında bu kez Makedonya'ya gidiyoruz. Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden biri olan Yahya Kemal Beyatlı'nın da doğduğu Üsküp'te Osmanlı'nın izlerine yakından baktık...
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Tarihçe, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te
Tarihçe, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te
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