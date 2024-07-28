Tarihçe, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te

Tarihçe programında bu kez Makedonya'ya gidiyoruz. Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden biri olan Yahya Kemal Beyatlı'nın da doğduğu Üsküp'te Osmanlı'nın izlerine yakından baktık...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN