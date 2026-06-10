Netanyahu'dan Erdoğan'a alçak sözler! A Haber'de çarpıcı yorum

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bölgeyi ateşe atan politikaları ve Türkiye'yi hedef alan asılsız açıklamaları büyük tepki çekiyor. Gazze'de on binlerce sivili katleden ve hakkında uluslararası mahkemelerce tutuklama kararları çıkarılan Netanyahu'nun içine düştüğü aciziyeti değerlendiren A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Türkiye'nin mazlumların yanında durmaya devam edeceğini vurguladı. Sali, Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşunun İsrail'in kirli oyunlarını bozduğunu ifade etti.