Tarife karşılaştırma sistemi e-Devlet’te

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların, telefon ve internet tarifelerini karşılaştırabilmesini sağlayan yeni hizmeti e-Devlet üzerinden devreye aldıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Mobil telefon, sabit internet ve telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden kıyaslanabilir hale geldi.” dedi.

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