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Tarife karşılaştırma sistemi e-Devlet’te

Tarife karşılaştırma sistemi e-Devlet'te

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.05.2025 10:58
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların, telefon ve internet tarifelerini karşılaştırabilmesini sağlayan yeni hizmeti e-Devlet üzerinden devreye aldıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Mobil telefon, sabit internet ve telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden kıyaslanabilir hale geldi.” dedi.
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Tarife karşılaştırma sistemi e-Devlet’te
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