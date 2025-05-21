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Tapu bekleyen vatandaşlar dikkat! Bakan Murat Kurum’dan 2B müjdesi: 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Tapu bekleyen vatandaşlar dikkat! Bakan Murat Kurum’dan 2B müjdesi: 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.05.2025 13:52
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız." ifadelerini kullandı.
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Tapu bekleyen vatandaşlar dikkat! Bakan Murat Kurum’dan 2B müjdesi: 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor
Bakan Kurum’dan 2B müjdesi
Bakan Kurum’dan 2B müjdesi
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