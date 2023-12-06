06 Aralık 2023, Çarşamba
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Talihsiz damat! Dolandırıcı düğün fotoğrafçısından sonra avukat da dolandırdı
Ankara'da 2019 yılında dünya evine giren bir çift çoğu gelin ve damadın yaptığı gibi bir fotoğrafçı ile anlaştı. Genç çift fotoğraflarını beklerken fotoğrafçı türlü bahanelerle çifti oyaladı. Sonunda dolandırıldıkları ortaya çıktı. Çift bu kez bir avukatın kapısını çaldı. Avukat dava açıldığını, kısa süre içinde çiftin kaptırdığı parayı alacağını söyledi. Ancak Resul Bacaksız geçirdiği bir iş kazası ile mahkemelik olunca aslında hiç dava açılmadığını anladı. Yani iddiasına göre avukatı tarafından da dolandırıldı.