Taksiciyi silahla gasp etmeye çalışmışlardı

Bağcılar'da gasp etmeye çalıştıkları taksiciye ateş açan şüphelilerden biri daha yakalanırken, olayın taksinin içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, olay Bağcılar, Bağlar Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde 2 Eylül tarihinde meydana geldi. Taksi şoförü İ.B.'nin aracına binen iki kişi, tartıştıkları şoförü gasp etmek istedi. Taksi şoförü şahıslara direndi. Bunun üzerine silahını çıkartan şahıs, araca doğru ateş etti. Taksi şoförü İ.B. ise aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Uğur C.(28) gözaltına alınmış, çeşitli suçlardan 23 sabıka kaydı bulunan Uğur C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Firari zanlı Yunus E.G.(27) de önceki gün gözaltına alındı. 13 sabıka kaydı bulunan E.G ise adliyeye sevk edildi.

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