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Taksicilerden yüzde 28,09 zamma tepki

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 16:09
İstanbul'da ulaşıma zam geldi. Taksi ve servis ücretlerine yapılan yüzde 28 zamma taksiciler tepki gösterdi. Taş ve sopalarla binaya saldıranlara polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınanların olduğu bilgisine ulaşıldı.
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Taksicilerden yüzde 28,09 zamma tepki
Taksicilerden yüzde 28,09 zamma tepki
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