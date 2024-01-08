Taksicilerden yüzde 28,09 zamma tepki

İstanbul'da ulaşıma zam geldi. Taksi ve servis ücretlerine yapılan yüzde 28 zamma taksiciler tepki gösterdi. Taş ve sopalarla binaya saldıranlara polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınanların olduğu bilgisine ulaşıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN