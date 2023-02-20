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Taha Duymaz ile kız kardeşi Melek Nur Duymaz depremde yaşamını yitirdi

DHA
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Giriş: 20.02.2023 14:21
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da yıkılan binanın enkazı altında kalan, sosyal medyada 1,3 milyon takipçisi olan Taha Duymaz (20) ile kız kardeşi Melek Nur Duymaz'ın (17) cenazelerine ulaşıldı.
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