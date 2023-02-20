Taha Duymaz ile kız kardeşi Melek Nur Duymaz depremde yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da yıkılan binanın enkazı altında kalan, sosyal medyada 1,3 milyon takipçisi olan Taha Duymaz (20) ile kız kardeşi Melek Nur Duymaz'ın (17) cenazelerine ulaşıldı.

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