Katil Bibi'nin küstah açıklaması sonrası Trump'tan Erdoğan mesajı: "Çok güçlü bir lider"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’in saldırgan politikalarına karşı yaptığı "Kimse macera peşinde koşmasın" uyarısı, siyonist çevrelerde geniş yankı uyandırdı. Köşeye sıkışan Netanyahu’nun sosyal medya üzerinden sarf ettiği ifadeler Türkiye’de sert tepkilere neden olurken, ABD Başkanı Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’ın uluslararası siyasetteki etkisine dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, İsrail cephesinden gelen çıkışların ardından yaptığı değerlendirmede Erdoğan için, "İnanılmaz bir lider" ifadelerini kullanarak dikkat çeken bir mesaj verdi.