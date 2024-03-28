28 Mart 2024, Perşembe
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Taciz iddiası ile dövülmüştü, gerçek emniyette ortaya çıktı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle öldüresiye dövülen şahıs ile ilgili gerçek emniyette ortaya çıkarken, şahsın taciz için değil gasp için darp edildiği belirlendi.