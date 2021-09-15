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Tabelayı götürmek isteyen gence, ‘teyze’ şoku

İHA
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Giriş: 15.09.2021 12:24
Antalya’da hurda toplayıcısı bir kişi, sokak üzerinde uyarı anlamında kullanılan belediyeye ait tabelayı aracına alarak götürmek istedi. Gence mahallede yaşayan ve vatandaşların ‘teyze’ dediği bir kadının engel olduğu görüldü. Kadının tepkisi karşısında büyük şok yaşayan genç, arkasına bile bakmadan uzaklaştı. Olay, Muratpaşa İlçesi Dutlubahçe Mahallesi’nde bir sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta hurda toplayan bir genç, sokak üzerinde uyarı anlamında kullanılan belediyeye ait tabelayı gözüne kestirdi. Genç, tek başına kaldırmakta güçlük çektiği tabelayı ‘çek çek’ tabir edilen aracına yüklemeye çalıştı. Gencin tabelayı yüklediğini gören mahallede yaşayan bir kadın, duruma müdahale etti. Mahalleli tarafından ‘teyze’ olarak bilinen kadın, tabelayı gencin elinden alarak yerine bıraktı. Kadının tepkisi karşısında adeta hayatının şokunu yaşayan gencin, arkasına bile bakmadan olay yerinden ayrıldığı görüldü.
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